The following students have been cited for academic achievement for the spring 2022 semester by achieving the dean’s list at Southern West Virginia Community and Technical College. To qualify for the dean’s list, students must have an academic average of 3.25 or higher and maintain 12 or more credit hours.
Logan Campus
Dakota Michael Abbott, Logan; Cody Reed Adams, Harts; Emily Beth Adams, Harts; Mishala Ann Adams, Lake; Bobbie Ellen Adkins, Man; Haylee Marie Adkins, Harts; Kaelin L. Adkins, Accoville; Kearstin Brook Adkins, Mallory; Tiffany Dawn Adkins, Chapmanville; Olivia Faith Amburgey, Man; Jocelyn Dawn Arthur, Chapmanville; Cassie Asbury Edgarton; Alex Richard Asebes, Delbarton; Cameron Bailey, Man; Kaitlyn N. Baisden, Ferrellsburg; Seth Millard Baisden, Delbarton; Taryn J. Baisden, Stollings; Emily S. Ball, Logan; Jenna P. Barker, Chapmanville; Christian Edward Bartoe, Williamson; Jarrah Beth Baxter, Chapmanville; Kimberly Leeann Beavers, Gilbert; Chelsea T. Belcher, Chapmanville; Jacob G. Blair, Chapmanville; Kaylee R. Blair, Harts; Caitlin Rieanne Bleigh, Oceana; Isaiah L. Blevins, Morristown, TN; Summer B. Bragg, Amherstdale; Stephanie Nichole Brown, Baisden; Abree Marie Browning, Logan; Trenten C. Browning, Harts; Patrick Wayne Callaway, Logan; Keirsten Campbell, Delbarton; Chandler Michael Carey, Williamson; Connie B. Carter, Branchland; Nicholas P. Carter, Chapmanville; William J. Carter, Peach Creek; Haley Rose Caudill, Whitman; Kayla B. Christian, Burnwell; Erica Rae Cline, Hanover; Sarah Carolyn Colangelo, Wharncliffe; Joseph Michael Colley, Omar; Kalilla Nichole Collins, Mallory; Nathan I. Collins, Harts; Sheena M. Collins, Harts; Summer M. Collins, Logan; Erin Lee Conley Harts; Zoe Izabella Conley Chapmanville; Ashton S. Conn, Logan; Isabella G. Conn, Man; Maddie Elizabeth Cook, Oceana; Morgan Paige Cooper, Man; Kelsey Leigh Copley, Delbarton; Tiffany R. Copley, Cyclone; Zackery Jon Cozmyk, Williamson; Sarah Elizabeth Crosby, Amherstdale; Pamela D. Crum, Kermit; Joseph T. Curry, Yolyn; Talena D. Curry, Chapmanville; Brody Seth Dalton, Chapmanville; Jordan Dalton, Chapmanville; Olivia G. Dalton, Chapmanville; Piper Q. Dalton, Harts; Presley Marie Dameron, Switzer; Madison Faith Daniel, Williamson; David G. Daniels, South Williamson; Blake Davis, Kermit; Chloe Madison Davis, Oceana; Jordan Scott Davis, Kermit; Kaleigh Davis, Chapmanville; Kaitlin Marina Day, Hurricane; Kaden Chase Dickerson, Amherstdale; Cameron Oneil Dodrill, Chapmanville; Timothy K. Doty, Accoville; Ambrionna Paige Dowden, Henlawson; William Monroe Dowdy Jr, Ethel; Johnathan Scott Dwyer, Glen Fork; Jordan Ellis, Bruno; KalLee Joanna Ellis, Chapmanville; Rayland Savannah Ellis, Clear Fork; Tequilla M. Ellis, Ahmerstdale; Jennifer Evonne Evans, Chapmanville; Joshua Lee, Farley Chapmanville; Hayley P. Ferrell, McCarr, KY; Jerry Dale Ferrell, Chapmanville; Amy Marie Fields Verdunville; Andrew B. Fletcher, Naugatuck; Destinee Faith Fouch, Chapmanville; Shealeigh Brooke Frazier, Mallory; Olivia E. Freeman, Chapmanville; Cameran Blake Frye, Man; Corey David Gillispie, Man; Kolton David, Goldie Logan; Madeline Faith Goss, Howell, Danville; Erick R. Grimmett, Man; Michael Joe Grimmett, Man; Herman Chad Hackney, Huddy, KY; Justin Tyler Hall, Delbarton; Karley Alarra Hall, Lenore; Rebecca Lynn Hall, Delbarton; Alex Curtis Hamrick, Chattaroy; Kaeli Hatfield, Matewan; Elexus L. Havis, Mallory; Kelli Renee Hensley, Mount Gay; Gabrielle N. Hill, Harts; Tabitha Hitchcock, Delbarton; Kennedy Leelyn Hollandsworth, Charleston; Alora D. Hundley, Williamson; Charity H. Hunt, Cyclone; Erin Allene Jiles, Chapmanville; Joshua Michael Jiles, Chapmanville; Sarah Katherine Jiles, Chapmanville; Johnathan Dale Kelly, Man; Peter Kelly IV, Peach Creek; Erica Paige Kinser, Holden; Devin John Kramer, Chapmanville; Alyssa Nicole Lambert, Wayne; Joshuah Kaleb Lambert, Man; Sheila Lawrence, Mallory; Matthew Kevin Layne, Gilbert; Kambell Gale Lemmon, Chapmanville; Bridgette Dawn Lesher, Peach Creek; Ashley B. Lester, Oceana; Whitlee Danielle Lester, Hanover; Gabriella Elizabeth Long, Chapmanville; Kelsey P. Lowe, Logan; Alexis A. Lusk, Cylone; Jaeli Rae Mann, Chapmanville; Misty R. Marcum, Dingess; Caleb Shane May, Lenore,; Jessica Maynard, Amherstdale; Jennifer McAllister, Chapmanville; Matthew Ryan McCloud, Chapmanville; Dylan G. McComas, Oceana; Kaili Jade McCoy, Amherstdale; Reagan E. McCoy, Bruno; Stergil A. McCoy, Bruno; Tanner R. McGraw, Pecks Mill; Jacob Andrew McMasters, St Albans; Callie Jo McNeely, Henlawson; Ashlee Rose McRoberts, Chapmanville; Kaycee Jo Meade, Chapmanville; Alera Danielle Messer, Chapmanville; Brandon Ray Miller, Man; Desirae M. Miller, Matewan; Mackenzie Elizabeth Miller, Logan; Cassidy Mitchell Danville; Emily R. Mitchell, Verdunville; Lynnzie D. Mitchell, Bruno; Billy James Mitchem, Switzer; Kelsey Nicole Mounts, Gilbert; Desmond K. Napier, Harts; Haley B. New, Amherstdale; Alyssa Michelle Newsome, Lenore; Kristy Lynn Newsome, Verdunville; Tyler Ray Newsome, Lenore; Emily Brooke Norman, Logan; Keterah F. Norman, Hardy, KY; Holly Danielle Parker, Holden; Cathrine Michelle Perry, Lyburn; Latosha Lynn Perry, Chapmanville; Sarah Ann Perry, Dunlow; Evan David Plumley, Chapmanville; Savannah Lynn Poling, Chapmanville; Logan Chance Preece, Kermit; Sara B. Preston, Chapmanville; Kelsie D. Price, Chapmanville; Lauren T. Ramey, Logan; Kenley J. Reed, Gilbert; Amy Lee Rhoden, Logan; Amber Richards, Pecks Mill; Jennifer L. Riffle, Danville; James D. Roberts, Davin; Joseph Bryce Robinson, Oceana; Brian Jordan Rose, Lyburn; Kristi Lea Rozas, Oceana; Emily Faith Runyon, Holden; Morgan Rayne Runyon, Chapmanville; Alyssa Jayde Sammons, Justice; Stephanie D. Schultz, Madison; Karen Seabolt, Sumerco; Bethany Selbe, Belle; Kayla L. Sheppard, Dingess; Cheyenne T. Simpkins, Chapmanville; Kelsey Slone, Oil Springs, KY; Emily Nicole Smith, Varney; Samantha Georgia Smith, Oceana; Chelsie Nicole Smoot, Chapmanville; Camryn Aleeah Spaulding, Kermit; Kabrina P. Spaulding, Williamson; Kyle Spaulding, Switzer; James Garrett Spence, Ransom, KY; Devin T. Stacy, Kermit; Timothy Ryan Stacy, Man; Taylor R. Stanley, Davin; Tanner G. Staten, Amherstdale; Megan Rose Sutphin, Lake; Tamara Sue Thacker, Logan; Larry Randell,Thompson, Harts; Sydney Thompson, Lenore; Tyson,Nathaniel Thompson, Charleston; Sydney Brooke Tilley, Slab Fork; Jaxon Craig Tipton, Kistler; Haile Leann Toler, Delbarton; Kaylie E. Tomblin, Chapmanville; Andrew William Toney, Harts; Jacob Matthew Topping, Chapmanville; Shania Hope Topping, Chapmanville; Steven Alexander Toth, Chapmanville; Kaylee Paige Townsend, Sharples; Bella L. Trent, Isaban; Tiffany Z. Turkale, Mallory; Travis S. Turner, Whitman; Kaden A. Underwood, Man; Alia Makaila Vance, Harts; Brayden Lee Vance, Harts; Jaden D. Vance, Ferrellsburg; Hunter C. Viars, Whitman; Emma Grace Vinson, Delbarton; Allison Mackenzie Walls, Chapmanville; Jasmine Ward, Matewan; Megan Elizabeth Ward, Harts; Krista D. Warrix, Coal Mountain; Christopher Watkins, Logan; Haylee Joe Webb, Chapmanville; Jessica Nichole Webb, Gilbert; Mallory L. Wellman, Wharncliffe; Kiana, White, Dingess; Maggie White, Man; Nathan White, Logan; Holly Faith Wiggins, Chapmanville; Brennan M. Williams, Chapmanville; Christina Michelle Williams, Lenore; Hazel J. Williams, Omar; Mattiso Abigail Williams, Chapmanville; Brayden Lee Williamson, Logan; Addison Shae Willis, Chapmanville; Grace Brielle Workman, Chapmanville; Lauren Dare Workman, Chapmanville; Seth A. Workman, Chapmanville; Allonah Grace York, Verdunville; Kelsi Madison York, Accoville; Markah J. York, Williamson; Hunter Lee Zickafoose, Chapmanville.
Boone/Lincoln Campus
Bailey Adkins, Danville; Caleb Levi Adkins, Harts; Casey Erin Adkins, Bloomingrose; Haleigh Rochelle Adkins, Hamlin; Jaidyn D. Adkins, Griffithsville; Noah Ryan Adkins, Ranger; Charles Delano Baisden, Chapmanville; Joshua Lee Belcher, Alum Creek; Kelsi Dawn Bell, Hamlin; Shelby Renae Browning, Hamlin; Kacie Ann Buckner, Foster; Brianna M. Call, West Hamlin; Morgan Lindsay Castle, Danville; Jessica Nicole Church, Ranger; Faith Layne Cooper, Madison; Sandi Jo Evans, Kistler; Amanda Fraley, Branchland; Cassidy Jo Gallagher, Danville; Coy A. Garretson, Hamlin; Elizabeth Nicole Hager, Alkol; Julianna Rose Hasen, Alkol; Hannah Lynn Holton, Madison; Shantelle Nikole Horton, Chesapeake; Jayden Alexandria Howell, Lake; Davi Lynette Konkol, Racine; Dylan M. Koockogey, Morrisvale; Isaiah Shane Koontz, Hamlin; Wilson McKinley Lay, Madison; Savannah Lee South Charleston; Robin Michelle Lester, Man; Thomas Patrick Lucas, Ranger; Maci Gwen Lunsford, Salt Rock; Brady T. McKay, Hamlin; Summer C. Morris, Nellis; Elizabeth Haley Music, Madison; Shelby Nicole Napier, Branchland; Alexander Ervin Kent Nelson, Ranger; Caleb John New, West Hamlin; David Grant Older, Foster; Lucas James Older, Foster; Mitchell C. Parsons, South Charleston; Madison Faith Pauley, Yawkey; Makayla Grace Pauley, Alum Creek; Korey Adam Pritt, Branchland; Kortni Ratliff, Alum Creek; Cheyanne A. Reed, Big Creek; Koree Raeann Roberts, Alum Creek; Natalie Suzanne Roe, Hewett; Caleb Gregory Rusk Hamlin; Jenny Edith Sansom, Madison; Kara J. Scarbrough, Nitro ; Alia Schultz, Madison; Emily Danielle Scott, Foster; Alayah Michelle Sizemore, Branchland; Brayden Cole Starcher Salt Rock; Tara Tooley, Culloden; Kara Rena Vannatter, Madison; Maggi Dimple Ann Viars, Seth; Landon Douglas Wiley, Branchland; Austin Chance Williams, Foster; Kayla Raeann Williams, Culloden; Natalie Grace Williams, Alum Creek; Amanda Jo Wood, Danville; Hayley N. Woodall, West Hamlin; Gabrielle Woodrum, Saint Albans; Cally Nichole Workman, Madison.
Williamson Campus
Jodi Madison Akers, Williamson; Douglas Asbury, Crum; Angel Denise Baisden, Varney; Dakota Chase Blair, Canada, Kentucky; MacKenize Leighann Booth, Hardy, Kentucky; Alexa J. Bragg, Kermit; Khristina Y. Brewer, Crum; Caleb Aaron Burgess, Madison; Jules Kathleen Burgess, Lyburn; Makayla Skye Canterbury, Lenore; Alexandria Denise Centers, Williamson; Jessica Adair Chapman, Williamson; Kimerly Charlene Christian, Burnwell, Kentucky; Dalton Cisco, Varney; Taylor Cline, Wharncliffe; Ethan Mark Colegrove, Delbarton; Rebecca Collins, Varney; Codi A. Conley, Chapmanville; Sarah Jane Cook, Canada, Kentucky; Erica Kaye Daniels, Matewan; Jordan Paige Davis, Belfry, Kentucky; Trenton M. Earnest, Williamson; Jessica Edwards, Matewan; Holli Nicole Eplin, Omar; Abby Ryann Evans, Hatfield, Kentucky; Dylan Carter Evans, Delbarton; Christopher Lee Faine, McCarr, Kentucky; Caitlin Grace, Fort Gay; Cassidy Brooke Griffey, Williamson; Alexandria Glennisa Hager, Varney; Autumn Grace Hall, Williamson; Kyleigh Morgan Hall, Delbarton; Makeisha Breanne Harness, Delbarton; Alexis Briana Helmick, Chattaroy; Kimber Paulynn Hensley, Delbarton; Meredith Horn, Williamson; Taylor Brooke Horton, Williamson; MaKayla A. Hubbard, McAndrews, Kentucky; Crystal Jones, Omar; Amanda N. Justice, Williamson; Kelly A. Kainer, Williamson; Brandon King, Williamson; Hailey Danielle Lucas, Louisa, Kentucky; Chase L. Marcum, Dingess; Destiny Martinez, Dingess; Faith May, Coal Mountain; Kegan Jay McCoy, South Williamson, Kentucky; Sonda Dee McMillen, Switzer; Micheala Cheyenne Miller, Cyclone; Jonna Brooklynn Mitchell, Edgarton; Jacob Cole Nagy, Gilbert; Santana Ashby Newsome, Kermit; Jordan Ooten, Delbarton; Corey Douglas Pack, Williamson; Donna Carol Paterino, Williamson; Jayden, Seth Powers, Delbarton; Madison Danielle Ratliff, Chattaroy; Makala Shree Richardson, Kermit; Samuel Christopher Rose, Williamson; Cashena D. Rouse, Williamson; Kimberly Renae Runyon, McCarr, Kentucky; Tapanga Totiawna Saenz, Edgarton; Crystal Lynn Smith, Sidney, Kentucky; Garrett Hunter Smith, Williamson; Julia Marie Smith, Hardy, Kentucky; April Dawn Sparks, Williamson; Joshua Michael Statler, Delbarton; William Daniel Sturgell, Kermit; Jerinel Taylor, Matewan; Allison Marie Turnmire, Kimper, Kentucky; Alisha Marie, Varney, Lenore; Haleigh Marie, Varney, Delbarton; Aileen Vinson, Delbarton; Kyra Wallace, Delbarton; Joshua Ryan Wellman, Williamson; Lacie White, Belfry, Kentucky; Lynzee Arnette Wilhite, Huddy, Kentucky; Kayla Dawn Wolford, Matewan; Haylee Workman, Williamson; Cassandra B. York, Gilbert.