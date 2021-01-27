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OCTOBER 2020

James Arnold Collins and Sabrina Collins

Scott Maynard and Amanda Marie Maynard

Nellie Hannah and Earnest Ray Hannah

Angela Estep and Sean Timmons

Kelly Gene Mounts and Paige Lynn Mounts

Larry D. Dotson Jr. and Angel R. Dotson

Geneva Jo Hall and Charles A. Sampson

Jessica Hackney and Christopher Hackney

Terry Michael Yates and Natasha L. Yates

Sharon Gail Cline and Ronald William Cline

Victoria Sammons and Roman Castle

Cashena Rouse and John V. Rouse

Adam Hinkle and Tiffany Osborne

Sierra Lynn Clemens and Joseph Lee Clemens

Betty Brown and Kevin Brown

Latasha A. Thompson and Brandon K. Thompson

Krystal Hall and Travis Hall

Brenda Dillon and Brian Dillon

Jonathan Horton and Cheri Horton

NOVEMBER 2020

Deborah Lynn McCoy and Jonathan D. McCoy

John Ray Lee Robert Noe and Samantha Noe

Brent J. Anderson and Whitney P. Anderson

Alisha Estepp and Dustin Estepp

Brittany Dawn Lovejoy and Jason Lovejoy

Lisa Ellen Ferguson and Jason Ferguson

Donnie Willie New and Trudie Fitch

Jennette Collins and James Allen Collins

Robertia M. Brewer and Brent Brewer

Idella Dingess and Zachary Dingess

DECEMBER 2020

Helen Rachell Pearson and Matthew Ray Pearson

Mindy Renea Marsingill and Wesley Adam Marsingill

Melissa Alan Dingess and James Albert Dingess

Hailey Coleman and Alex Coleman

Michelle Baisden and Bradley Baisden

Michael S. Spry and Elizabeth A. Spry

Betty Kay Canterbury and Curtis Allen Canterbury

Eric S. Estepp and Donna J. Estepp