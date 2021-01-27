OCTOBER 2020
James Arnold Collins and Sabrina Collins
Scott Maynard and Amanda Marie Maynard
Nellie Hannah and Earnest Ray Hannah
Angela Estep and Sean Timmons
Kelly Gene Mounts and Paige Lynn Mounts
Larry D. Dotson Jr. and Angel R. Dotson
Geneva Jo Hall and Charles A. Sampson
Jessica Hackney and Christopher Hackney
Terry Michael Yates and Natasha L. Yates
Sharon Gail Cline and Ronald William Cline
Victoria Sammons and Roman Castle
Cashena Rouse and John V. Rouse
Adam Hinkle and Tiffany Osborne
Sierra Lynn Clemens and Joseph Lee Clemens
Betty Brown and Kevin Brown
Latasha A. Thompson and Brandon K. Thompson
Krystal Hall and Travis Hall
Brenda Dillon and Brian Dillon
Jonathan Horton and Cheri Horton
NOVEMBER 2020
Deborah Lynn McCoy and Jonathan D. McCoy
John Ray Lee Robert Noe and Samantha Noe
Brent J. Anderson and Whitney P. Anderson
Alisha Estepp and Dustin Estepp
Brittany Dawn Lovejoy and Jason Lovejoy
Lisa Ellen Ferguson and Jason Ferguson
Donnie Willie New and Trudie Fitch
Jennette Collins and James Allen Collins
Robertia M. Brewer and Brent Brewer
Idella Dingess and Zachary Dingess
DECEMBER 2020
Helen Rachell Pearson and Matthew Ray Pearson
Mindy Renea Marsingill and Wesley Adam Marsingill
Melissa Alan Dingess and James Albert Dingess
Hailey Coleman and Alex Coleman
Michelle Baisden and Bradley Baisden
Michael S. Spry and Elizabeth A. Spry
Betty Kay Canterbury and Curtis Allen Canterbury
Eric S. Estepp and Donna J. Estepp