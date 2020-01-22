Ms. Calfee, principal at Matewan Pk-8 is honored to release the 1st semester 4.0 and A/B Honor Roll.
4.0 Honor Roll:
3rd Grade: Kaden Clark, Kenadi Clark, Isabella Damron, Natalie Hurley, Izabella Simpkins.
4th Grade: Dalton Blackburn, Madalyn Davis, Scott Edie, Keegan Erwin, Antwan Estepp, Garon Hinkle, Khloe Howell, Gadriel Mounts, T.J. Murphy, Peyton Parker, Xavier Sartin.
5th Grade: Jaden Goad, Payton Johnson, Elijah May, Kaylee Thornsbury, Isabel Williams, Tanner Williams, Kami Wolford.
6th Grade: Ethan Anderson, Kelsey Cisco, Rylie Collins, Connor Dotson, Katelyn Dotson, Jaden Edwards, Jaxon Erwin, Jayce Fraley, Amiya Gardner, Raven Runyon, Timothy Sullivan.
7th Grade: Conner Bragg, Tyler Cooper, Brody Dotson, Zeriya Hamill, Kim Justice, Shanda Kinder, Amy Slone, Jakob Stiltner, Lakyn Vance, Bailee Wolford, Matthew Young.
8th Grade: Alexis Lopez, Kadie Jo Perkins, Michaela Runyon, Abbagayle Stiltner.
A/B Honor Roll:
3rd Grade: Isaak Baisden, Jaelynn Blankenship, Josslyn Blankenship, Connor Cooper, Chase Dotson, Kaleigh Edwards, Bentley Forbes, Braxton Hatfield, Arlie Johnson, Serenity White.
4th Grade: David Coleman, Addison Collins, Landon Daniels, Lakyn Dillon, Katie Hatfield, Isaiah Hayes, Katelyn Hensley, Kylie Hinkle, Madison Marcum, Gavin Mounts, Ryan Prater, Lakiera Rutherford, Maggie Queen, Paylie Turner.
5th Grade: Nykole Adams, Devon Campbell, Jacob Fields, Brody Hatfield, Shakira Hurley, Davion Joplin, Randy Jones, Cayden Kerns, Hailey Kennedy, Hailey McCoy, Jake Maxwell, Bobby Messer, Shayla Pritt, Brandon Miller, Rylie Norman, Abigail Prater, Carly Prater, Danica Prater.
6th Grade: Hunter Barnette, Seth Boseman, Makenna Bolding, Michael Dotson, Gabby Goad, Addison Harris, Emily Hatfield, Saxton Hinton, Evan Hurley, Jaiden Johnson, Corey Mahon, Kaylee Ramey, Cheyenne Roberts, Ethan Vanover, Alexis Wolford, Kryston York.
7th Grade: Aaron Blankenship, James Borders, Blake Browning, Faith Dillon, McKenzie Dillon, Kaleb Johnson, Hannah Nicholas, Isabel Johnson, Kenneth Marcum, Rylie Marcum, Trevor Mullins, Malia Parker, Brianna Pritt, Aleena Ramey, Callie Sipple, Noah Smith, Benjamin Sullivan, Dylan Vance, Logan Williams, Gabrielle Wood.
8th Grade: Madison Bolding, Allie Campbell, Brian Cisco, Kaden Cox, Josie Elia, Gabrielle Hatfield, Alaya Howell, Kylie McCoy, Tyler Mitchem, Michael Prater, Christopher Ross, Tandy Shores, Annie White.